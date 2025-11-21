HABER

Sivas’ta 8 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ta 8 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybettiği düşünülen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas’ta 8 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki Musa Uygun, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun’dan bir daha haber alınamadı. Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun’un bulunabilmesi için muhtemel güzergâhlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları 8’inci gününde devam ederken, Uygun’un yoğun karda yolunu kaybettiği tahmin ediliyor.

Sivas
