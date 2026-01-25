HABER

Sivas’ta ahır çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda bazı hayvanlar telef olurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas’ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Altınyayla ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi’nde İsmet Ünal’a ait ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının çökmesiyle birlikte ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, İsmet Ünal’a yardım etmek için seferber oldu. Ahırın çökme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda bazı hayvanların yaralı olduğu öğrenilirken, ahırda maddi hasar meydana geldi.
Yaralı hayvanların olduğunu söyleyen Enes Ünal, "Günlerdir devam eden kar yağışının ardından kar kütlelerinin birikmesiyle birlikte ahır çöktü. Yaklaşık 1 metre kar var. Yaralı olan hayvanlarımız bulunuyor. Hayvanları tahliye ettik ama ahırın tamamı çöktü" dedi.

Sivas'ta ahır çöktü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 4

