HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas’ta gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araç sürücüleri yolda kalırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas’ta gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgarla birlikte kırsal kesimde kar yağışı etkili oldu. Altınyayla ilçesinde şiddetini artıran tipi sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken seyir halindeki bir tırın makaslaması sonucu yol bir süre kapandı. Tipide mahsur kalan araç sürücüleri, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekledi. Uzun süre mahsur kalan sürücüler ve yolcular, zor anlar yaşadı.
Yolda uzun süre beklediklerini ifade eden Yusuf Akbulut, "Yolda tırın kaymasıyla yollar kapanmıştı, çok zor geldik. Saat 12.30’da çıktığımız seferden, 4 gibi Sivas’a geldik. Çok şükür sağ salim geldik. Kara yolları ekipleri geldi, bir şekilde tırları kurtardılar. Biz de yolda mahsur kalmaktan kurtulduk" dedi.

Kentte etkili olan tipinin şiddeti, cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı 1

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da ‘Çember’ operasyonuAydın’da ‘Çember’ operasyonu
Hırvatistan'dan Ukrayna'ya destekHırvatistan'dan Ukrayna'ya destek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.