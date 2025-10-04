HABER

Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi.

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı

Sivas’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki F.Ş.G. (39) idaresindeki 58 ACA 141 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte seyir halinde olan A.D. (30) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı 1

Arkadan gelen Y.M. idaresindekiminibüs de hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki F.Ş.G., hafif ticari araçta bulunan A.D. (30), Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6), M.B.D. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü F.Ş.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı 2

Sivas’ta feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı 3


