HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta KKKA tedavisi gören çiftçi hayatını kaybetti

TOKAT'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan çiftçi Ali Kolcu (60) hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA tedavisi gören çiftçi hayatını kaybetti

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde çiftçilik yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Durumu fark eden Kolcu, keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kolcu, durumu ağırlaşınca 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Ali Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerin ardından Kolcu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Sivas ta KKKA tedavisi gören çiftçi hayatını kaybetti 1Sivas ta KKKA tedavisi gören çiftçi hayatını kaybetti 2Sivas ta KKKA tedavisi gören çiftçi hayatını kaybetti 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da asayiş denetimi: 28 aranan şahıs yakalandıHatay’da asayiş denetimi: 28 aranan şahıs yakalandı
Motosikletle gelerek oto yıkamayı kurşunlayan çete üyelerinin maskesi düştüMotosikletle gelerek oto yıkamayı kurşunlayan çete üyelerinin maskesi düştü

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.