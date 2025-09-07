HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı

Sivas’ta KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu sınavı başladı.

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı

Memur olma hedefi ile yüz binlerce aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan 2025 yıllı KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu sınavına girdi. 10.15’te başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Sınava geç kalan vatandaşların koşturmacası kameralara yansıdı. 10.00’da kapıların kapanmasıyla birlikte sınav salonlarına kimse alınmadı. Adaylar sınav salonunda ter dökerken aileleri ise dua etti. (İHA)

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 1

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 2

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 3

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 4

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 5

Sivas’ta KPSS heyecanı başladı 6Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İstanbul'da deprem hissedildi! Çanakkale ve Balıkesir de sallandı: AFAD'dan açıklama geldiSon dakika | İstanbul'da deprem hissedildi! Çanakkale ve Balıkesir de sallandı: AFAD'dan açıklama geldi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.