Sivas’ta KPSS heyecanı başladı

Memur olma hedefi ile yüz binlerce aday Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan 2025 yıllı KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu sınavına girdi. 10.15’te başlayan sınava geç kalmak istemeyen adaylar sabah erken saatlerde sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Sınava geç kalan vatandaşların koşturmacası kameralara yansıdı. 10.00’da kapıların kapanmasıyla birlikte sınav salonlarına kimse alınmadı. Adaylar sınav salonunda ter dökerken aileleri ise dua etti. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır