Sivas’ta yağan kar eridi, köy yolu tamamen su altında kaldı

İsmail Bey Çiftliği köyü yolu tamamen sular altında kaldı.

Son yılların en yağışlı kışının yaşandığı Sivas’ta karların erimesiyle taşkınlar oluştu. Yıldız Dağı’ndan doğan Yıldız Irmağı’nın debisi, eriyen kar suları nedeniyle yükseldi. Irmağın geçtiği bölgelerde su taşkınları yaşandı. Taşkınlardan en çok etkilenen noktalardan biri ise merkeze bağlı İsmail Bey Çiftliği köyü oldu. Irmağın taşması sonucu köy yolunun tamamen sular altında kaldı.

Yıllardır köyde yaşayan ve birçok kez bu sorunla karşılaştıklarını ifade eden Ramazan Özer, "Köprümüz yok, senelerdir yapılması için çabalıyoruz ama bir türlü yapılmıyor. Sadece 8 metrelik bir yolumuz var fakat köprü yapılmadığı için köy yolumuz sular altında kalıyor. Bu yüzden kanal yolunu kullanmak zorunda kalıyoruz ve yolumuz iki kat daha uzuyor. Bu sene su seviyesi daha da yükseldi ve üç beş ay boyunca bu şekilde kalıyor" dedi.

Akrabalarını ziyarete giderken zorluk yaşadığını söyleyen Yavuzcan Bozkurt, "Sivas’ta bu yıl çok kar yağışı oldu. Yağan karlar hızlı eridi. Yıldız Irmağı yıllardır böyle hiçbir şey yapılmıyor" diye konuştu.



