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Sivas’ta yüzbinlerce yavru balık göl ve göletlere bırakıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 göl ve gölete 860 bin yavru sazan balığı bıraktı.

Sivas’ta yüzbinlerce yavru balık göl ve göletlere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı sazan balıklarının suya bırakılması gerçekleştirildi. Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen toplam 860 bin yavru sazan balığı, 19 adet göl ve gölete bırakıldı. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor.

Sivas’ta yüzbinlerce yavru balık göl ve göletlere bırakıldı 1

Sivas’ta yüzbinlerce yavru balık göl ve göletlere bırakıldı 2

Sivas’ta yüzbinlerce yavru balık göl ve göletlere bırakıldı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
balık
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