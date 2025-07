Siverek ay yıldızlı bayraklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı "ay yıldızlı bayraklarla tüm şehirlerin donatılması" çağrısı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokak ve caddeler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Çağrı sonrası Siverek'te cadde, sokak, meydan, kamu kurumları ve çok sayıda ev ile iş yeri, Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçede adeta kırmızı beyaz bir atmosfer hâkim olurken, vatandaşlar çağrıya yoğun destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Siverek'te yaşayan vatandaşlar da bu çağrının ardından ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarına ve balkonlarına da Türk bayrakları asarak sürece destek verdi. Bayraklarla donatılan kentte oluşan milli birlik ve beraberlik görüntüsü, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

