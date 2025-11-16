Siverek’te otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu Mahallesi’nden Siverek istikametine seyir halinde ilerleyen Kamil G. (50) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Adem K.’nun (15) idaresindeki traktörle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Kamil G. ile yolcular Hidayet G. (40), Heva G. (50), Güler G. (7) ve Osman A. (38) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Traktör sürücüsü Adem K. ve yanında bulunan Emir K. (9) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır