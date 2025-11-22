HABER

Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Koparal yönetimindeki 06 BHH 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İHA

