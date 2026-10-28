HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siverek’te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Siverek’te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Olay, Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Siverek’te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı 1

SİLAHLI, TAŞLI VE SOPALI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kadınların da dahil olduğu kavgada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı.

Siverek’te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yedilerBodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler
Malatya'da 48 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıMalatya'da 48 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.