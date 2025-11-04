HABER

Siverek’te ilginç anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıyan iki farklı olay, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Siverek’te ilginç anlar kameraya yansıdı

İlk olay, ilçenin Şeyh Lütfü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç aracın karıştığı hafif maddi hasarlı kazanın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadan ayrılmak üzereyken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, araca binmeye çalışan kişiyi fark etmeden gaza bastı. Arka kapıya tutunan kişi bir süre sürüklendi, şans eseri yara almadan kurtuldu.
İkinci görüntü ise bir tarlada kaydedildi. Atla gezen bir kişinin, hayvanın birden yön değiştirmesiyle dengesini kaybedip düşmesi kameraya yansıdı. O anı çeken arkadaşlarının kahkahaları ise görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

