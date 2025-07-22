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Siverek’te nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş görüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan kulaklı orman baykuşu (Asio otus) görüntülendi.

Siverek’te nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş görüldü

Siverek’e bağlı Yücelen Kırsal Mahallesi’nde, tarlada çalışan çiftçiler halsiz halde duran baykuşu fark etti. Uçamayan ve susuz kaldığı tahmin edilen baykuşa mahalle sakinleri müdahale etti. Vatandaşlar, baykuşa su vererek gölge bir alana taşıdı.

Nadir görülen ve yaban hayatı açısından önemli türler arasında yer alan kulaklı orman baykuşunun sıcak havadan ve susuzluktan etkilendiği düşünülüyor.

Siverek’te nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş görüldü 1

Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirerek, baykuşun koruma altına alınmasını istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siverek
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