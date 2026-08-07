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Siverek’te otomobil bariyerlere çarptı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Siverek’te otomobil bariyerlere çarptı: 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Aşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. (26) yönetimindeki otomobil, Siverek istikametinde seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü B.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E.K. (24), C.E. (20) ve İ.E. (26) yaralandı.
Kaza sırasında Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan O.Ö. (34) idaresindeki yolcu otobüsünün ön camına kazadan kopan parçaların isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan sürücü ve yolcuların yaralanmadığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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