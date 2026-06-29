HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da sivil polis aracı ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 2

Sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazeden dönerken yaşamını yitiren vatandaş defnedildiCenazeden dönerken yaşamını yitiren vatandaş defnedildi
Tokat'taki bağ evi patlaması davasında karar açıklandıTokat'taki bağ evi patlaması davasında karar açıklandı

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Bakan Memişoğlu detayları paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.