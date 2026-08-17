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Sivrihisar’da sağanak yağmur etkili oldu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçe merkezinde günlerdir etkisini sürdüren kavurucu sıcakların ardından başlayan sağanak yağmur sıcaktan bunalan ilçe sakinlerini sevindirdi.

Sivrihisar’da sağanak yağmur etkili oldu

Sivrihisar ilçe merkezinde son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinden sonra yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sıcaktan bunalan birçoğu ise serin havanın tadını çıkardı. Uzun süredir beklenen yağışın ilçe genelinde havayı ferahlatması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sivrihisar’da sağanak yağmur etkili oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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