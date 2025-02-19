Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırır? Kan grubu ile ilgisi var mı?

Sivrisinekler birçok insanın özellikle geceleri oldukça zararsız olduğu böcek türlerinden biridir. Kan emici özellikleri ile öne çıka bu böcekler, insanı ısırdıklarında kaşıntı ve kızarıklık gibi problemlere yol açmaktadır. Bilim adamları tarafından yapılan çeşitli araştırmalara göre sivrisinekler bazı kişilere ısırmak için daha çok yönelmektedir. Sivrisineklerin özellikle bazı insanları daha çok tercih etmesinin altında birçok farklı neden bulunmaktadır.

Bir sivrisinek en fazla kaç kez ısırabilir?

İnsanın kulağına doğru geldiğinde çoğunlukla vızıltılı bir ses çıkaran, kan emici özelliği olan, ince ve uzun bacaklara sahip, Culiseta Longiareolata çift kanatlılar sınıfının Culicidae ailesi içerisinde yer alan böcekler, sivrisinek olarak tanımlanmaktadır. Sıcak yaz günlerinde epey yaygın olan bu böcekler, havanın sıcaklık derecesine göre bahar mevsiminde de görülebilmektedir. Bazı kış dönemlerinde daha ılık olduğunda da sivrisineklerle karşılaşılmaktadır.

Sivrisineklerin en belirgin özelliklerinin başında insanı ısırması gelmektedir. Sivrisinek ısırdığında ısırılan bölgede bir kızarıklık meydana gelmekte ve bunun sonucunda kaşınma hissi ortaya çıkmaktadır. Bu durum genellikle bir gün içinde kendiliğinden geçerken bazı zamanlarda daha uzun sürebilmektedir. Sivrisinekler insanın hayatını tehdit edecek seviyede sıtma, sarıhumma gibi ciddi hastalıkları taşıyabilmektedir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip olan kişilerde ısırılma sonrası daha ciddi reaksiyonların görülme riski vardır. Sivrisineklerin dişileri açlığını bastırana kadar ortalama 5 kere bir insanı ısırma özelliğine sahiptir.

Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırır?

Sivrisineklerin en dikkat çeken hareketlerinden biri bazı insanlara daha çok gitmesi ve onları daha çok ısırmasıdır. Birçok bilim insanı bu konu hakkında çeşitli çalışmalar yapmış ve bunun sebebini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Yapılan çalışmalara göre insanların giydiği kıyafetten içtiği içeceklere kadar birçok farklı faktör, sivrisineklerin bazı kişilere daha çok gitmesine sebebiyet verebilmektedir.

Sivrisinekler koku alma duyusu oldukça güçlü olan böcek türlerinden biri olmaktadır. Koku alma duyusu sayesinde insanları daha kolay ayırt etmekte ve onlara fayda sağlayacak kişileri daha kolay seçebilmektedir. Sivrisineklerin ısırmak için özellikle tercih ettiği insanlar, diğer insanlara nazaran farklı özelliklere sahiptir. Bu bağlamda sivrisineklerin kan emmek için bazı kişileri özellikle tercih etmesinin altında yatan nedenler şöyledir:

Kişinin kan grubu

Kişinin terledikten sonraki ten kokusu

Kişinin nefesi dışarı verirken çıkardığı karbondioksit gazının yoğun olması

Gebelik, erkek olma ve zayıf olmayan kişilerin metabolizmasının daha fazla olması

Kişinin vücut sıcaklığının yüksek olması

Kişilerin özellikle ayak bileği kısmında oluşan bakterilerin fazlalığı

Alkollü içecek içenlerin içim sonrası terlemesi ve vücut sıcaklıklarının artması

Genetik unsurlar

Kişinin giydiği giysilerin kırmızı, siyah ya da koyu mavi tonlarında olması

Kan grubu ile ilgisi var mı?

Zararlı böcekler grubuna dâhil olan sivrisinekler, daha çok yaz aylarında ortaya çıkmaya başlasa da mevsim değişikliklerine göre farklı dönemlerde de görülebilmektedir. Sivrisineklerle alakalı en sıkıntı veren durumlardan biri belirli kişileri daha çok ısırmasıdır. Bilim insanlarının yaptığı pek çok farklı araştırmaya göre bunun temel nedenlerinden biri kan grubudur.

Sivrisinekler yaygın olarak 0 kan grubuna sahip olan kişilerin kanlarını daha çok emmektedir. Bunun sebebi bu kan grubunda bulunan proteinlerin sivrisinekler için daha iştah kabartıcı bir özellik taşımasıdır. Kan grubu dışında insanların giydiği kıyafetlerin renkleri, ter kokusu, vücut sıcaklığı, hamilelik, aşırı kilolu olma gibi unsurlar da sivrisineklerin daha fazla ısırmasını tetikleyen unsurlar arasındadır.