Sivrisineklere karşı ‘hava savunma sistemi’: Lazerle vuran Photon Matrix satışa çıktı

Kitle fonlaması aşamasındaki birçok teknoloji projesi pazara ulaşamadan sona ererken, Photon Matrix bu süreci tamamlayarak satışa çıkan ürünlerden biri oldu. Şirketin son Indiegogo güncellemesine göre sivrisineklere karşı geliştirilen cihazın seri üretimi başladı ve ilk ürünlerin bu ayın ilerleyen günlerinde gönderilmesi planlanıyor.

Photon Matrix Infrared ve Blue Laser Mosquito Air Defense modelleri artık şirketin internet sitesi üzerinden de doğrudan satın alınabiliyor. Böylece cihazı edinmek için projenin erken dönem destekçilerinden biri olmak gerekmiyor.

SİVRİSİNEĞİ BULMAK İÇİN LIDAR, VURMAK İÇİN LAZER KULLANIYOR

Geçen yıl temmuz ayında kitle fonlaması sürecine giren Photon Matrix, 6metrelik yarıçap içinde ve 90 derecelik yatay tarama alanında uçan böcekleri vurmayı vaat ediyor.

Cihaz sivrisinekleri etkisiz hale getirmek için lazer ışını kullanırken hedefleri belirlemek için LiDAR, milimetre dalga radarı ve yapay zekâ destekli görüntüleme modülünden yararlanıyor.

Sistem, büyüklüğü 2 mm ile 20 mm arasında değişen ve saniyede 1 metre ya da daha düşük hızla hareket eden hedefleri tespit edebiliyor.

Üreticinin yayımladığı test videoları cihazın sivrisinekleri vurma konusunda etkili göründüğünü ortaya koyuyor. Bununla birlikte ürünün gerçek kullanım koşullarındaki performansının bağımsız incelemelerle değerlendirilmesi gerekiyor.

EV MODELİ 988 DOLAR, ENDÜSTRİYEL SÜRÜM 1.088 DOLAR

Photon Matrix'in fiyatı ise düşük değil. Evlerde kullanılmak üzere tasarlanan kızılötesi lazerli model 988 dolar, endüstriyel kullanım için uygun olan mavi lazerli model ise 1.088 dolar fiyat etiketine sahip.

Cihazın insanlar yakınındayken lazer kullanması, özellikle göz güvenliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Üreticiye göre Photon Matrix; insanlara, evcil hayvanlara ve cihazın hedef alanından geçen kuşlara zarar vermemesini sağlamak amacıyla sıkı sertifikasyon süreçlerinden geçti.

KİMYASAL İLAÇLARA ALTERNATİF OLABİLİR

Sivrisineklerin belirli hastalıkların taşıyıcısı olduğunun anlaşılmasından bu yana bu canlıların kontrol altında tutulması için farklı yöntemler geliştiriliyor.

Kimyasal temelli pestisitler sivrisinek sayılarını azaltmada yardımcı olsa da insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Photon Matrix ise yalnızca kurulduğu bölgeyi koruyan ve zararlı kimyasallar kullanmayan farklı bir yaklaşım sunuyor.

Cihaz amaçlandığı gibi çalışırsa özellikle sivrisinek kaynaklı hastalıkların önemli bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiği bölgelerde evler ve hastaneler için dikkat çekici bir seçenek haline gelebilir.

BENZER LAZERLİ VE DRONE’LU PROJELER DE GELİŞTİRİLİYOR

Photon Matrix, sivrisineklerle teknoloji kullanarak mücadele etmeye yönelik tek proje değil. Başka bir geliştirici lazerler, DSLR kamera ve yapay zekâ modeli kullanarak kendi sivrisinek avlama sistemini oluşturuyor. Ancak bu çalışma hâlen prototip aşamasında ve Photon Matrix ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesinin birkaç yıl sürebileceği değerlendiriliyor.

Daha önce ayrıca yaklaşık 26 feet (yaklaşık 8 metre) menzile sahip, sivrisineklere karşı havada devriye görevi yapan otonom bir mikro drone da ortaya çıkmıştı. Ancak böyle bir sistemin gürültülü ve rahatsız edici olabilmesi, sabit kurulumlarda Photon Matrix'i daha pratik bir seçenek haline getirebilir.