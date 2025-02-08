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Siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi? İşte herkesin merak ettiği o liste…

08.02.2025 12:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu'nda yapması beklenen revizyonun Ramazan ayına kadar olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre kabinede değişmesi kuvvetli ihtimal olarak görülen 5 bakanlık var. İYİ Parti’den AK Parti’ye transfer olan Kürşad Zorlu’nun da kabinede olmasa bile parti yönetiminde görev alabileceği iddia edildi.

Siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi? İşte herkesin merak ettiği o liste…
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | AK Parti’de beklenen değişim il kongrelerinin tamamlanması ile birlikte farklı bir boyuta geçecek. 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan büyük kongre öncesi kabine de değişiklikler olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre kabinede değişikliği en güçlü ihtimaller arasında yer alan 5 bakanlık koltuğu bulunuyor.

Kabinede değişimin gündemde olduğu isimlerin başında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı geliyor.

Bu bakanlıklardaki değişimin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın da değişmesi gündeme gelebilir. Ramazan ayına kadar olan süreçte ise her an yeni isimlerin göreve getirilebileceği iddia edildi.

KÜRŞAD ZORLU DA GÖREV ALABİLİR

Mevcuttaki bir bakanın görevinin değiştirilip başka bir bakanlık görevine getirilmesinin de ihtimaller arasında yer aldığı belirtilirken İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu’nun da kabinede değil ancak partide üst düzey bir görevde yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliğini işaret etti! Kulisler hareketlendi, sizce hangi bakanlıkta koltuk değişimi olmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliğini işaret etti! Kulisler hareketlendi, sizce hangi bakanlıkta koltuk değişimi olmalı?
ADALET BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar kurulu kabine Mynet Özel
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