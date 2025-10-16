Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası

Gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisi CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR İDDİASI

Sosyal medyadaki paylaşımında Köksal'ın AK Parti'ye geçiş süreci için aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının beklendiğini iletti.

🔴 Son Dakika



Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Partiye katılıyor.



Kesin karar AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan’ın onay vermesine kalmış durumda. — Mehmet Çek (@mehmetcek06) October 16, 2025

KÖKSAL İDDİASI AKILLARA DAHA ÖNCEKİ CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞLERİ GETİRDİ

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair sosyal medyadaki iddialar, CHP'den AK Parti'ye yapılan daha önceki geçişleri hatırlattı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇERÇİOĞLU CHP'DEN AYRILIP AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Aydın'ı dört dönemdir yöneten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te partisi CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun AK parti'ye geçişiyle ilgili Bayrampaşa'daki CHP mitinginde "Topuklayan Efe" ifadesini kullandı ve "Yazıklar olsun" yorumunu yapmıştı.

AK PARTİ'YE KATILAN CHP'Lİ GÜRZEL'E ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Gündemden düşmeyen bir diğer geçiş ise, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel tarafından gerçekleştirilmişti.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıktan sonra 10 Mart 2025'ten itibaren Beykoz Belediye Başkanvekilliği görevini sürdüren Gürzel, partisi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurmuştu. Gürzel'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.