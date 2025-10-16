HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden ayrılarak AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Geçiş için AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının beklendiği dile getirildi. Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceği iddiası, yakın zamanda gerçekleşen Çerçioğlu ve Gürzel'in AK Parti'ye geçişlerini akıllara getirdi.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası
Mustafa Fidan

Gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisi CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası 1

ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR İDDİASI

Sosyal medyadaki paylaşımında Köksal'ın AK Parti'ye geçiş süreci için aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının beklendiğini iletti.

KÖKSAL İDDİASI AKILLARA DAHA ÖNCEKİ CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞLERİ GETİRDİ

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair sosyal medyadaki iddialar, CHP'den AK Parti'ye yapılan daha önceki geçişleri hatırlattı.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası 2

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇERÇİOĞLU CHP'DEN AYRILIP AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Aydın'ı dört dönemdir yöneten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te partisi CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmişti.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası 3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun AK parti'ye geçişiyle ilgili Bayrampaşa'daki CHP mitinginde "Topuklayan Efe" ifadesini kullandı ve "Yazıklar olsun" yorumunu yapmıştı.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası 4

AK PARTİ'YE KATILAN CHP'Lİ GÜRZEL'E ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Gündemden düşmeyen bir diğer geçiş ise, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel tarafından gerçekleştirilmişti.

Siyaset kulisleri hareketlendi! CHP li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında AK Parti iddiası 5

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıktan sonra 10 Mart 2025'ten itibaren Beykoz Belediye Başkanvekilliği görevini sürdüren Gürzel, partisi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurmuştu. Gürzel'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fas ile Rusya stratejik ortaklığı güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladıFas ile Rusya stratejik ortaklığı güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı
İBB Meclisinde tamamlanmayan projelere ilişkin soru önergeleri verildiİBB Meclisinde tamamlanmayan projelere ilişkin soru önergeleri verildi

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Burcu Köksal Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.