Siyasete 'pamuk şeker' polemiği! EGM'den dikkat çeken paylaşım: "Türk polisi vicdanı olmayanların karşısındadır"

Dün Saraçhane'de ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Önceki gün Doğu’da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” demişti.

"PAMUK ŞEKER DAĞITMASI BUNLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "Öyle bir çarpık zihin dünyasına sahipler ki polise saldırılmasıyla, esnafın dükkanının camının çerçevesinin indirilmesiyle bir dertleri yok ama polisimizin çocuklara pamuk şeker dağıtması bunları rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

EGM: "YALNIZCA VİCDANI OLMAYANLARIN KARŞISINDADIR"

EGM ise yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Türk Polisi Halkının Yanında, Yalnızca Vicdanı Olmayanların Karşısındadır

Kahraman mesai arkadaşlarımız, engelli kardeşimiz Barış’ın tüm pamuk şekerlerini satın alarak çevredeki çocuklara armağan etti. Bu ince ve anlamlı davranış, Türk Polisinin yalnızca güvenin değil, vicdanın ve merhametin de simgesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Milletimizin huzuru için gece gündüz fedakârca görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz"

Türk Polisi Halkının Yanında, Yalnızca Vicdanı Olmayanların Karşısındadır 🇹🇷



Kahraman mesai arkadaşlarımız, engelli kardeşimiz Barış’ın tüm pamuk şekerlerini satın alarak çevredeki çocuklara armağan etti. Bu ince ve anlamlı davranış, Türk Polisinin yalnızca güvenin değil,… pic.twitter.com/U1LFkUy6S3 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 24, 2025

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