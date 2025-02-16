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  4. Siyaseti bırakmasının ardından ilk kez konuştu! Mehmet Özhaseki'den Ekrem İmamoğlu’na çağrı

Siyaseti bırakmasının ardından ilk kez konuştu! Mehmet Özhaseki'den Ekrem İmamoğlu’na çağrı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 19:26
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Eski bakan ve eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bırakmasının ardından ilk kez konuştu. Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu. İstanbul’u bekleyen depreme dikkat çeken Özhaseki, görevlerini hatırlatarak İmamoğlu’na seslendi.

Siyaseti bırakmasının ardından ilk kez konuştu! Mehmet Özhaseki'den Ekrem İmamoğlu’na çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Özhaseki, Ekol TV’de Hasret Kaya’nın sorularını yanıtladı. Aktif siyaseti bırakmasının ardından ilk kez Ekol TV’ye konuşan Özhaseki programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“İNANDIĞIM ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİM”

Mehmet Özhaseki, “Siyasi çalışmalarım içerisinde hiç pişmanlıklarım olmadı, yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. İnandığım şekilde mücadele ettim, inandığım şekilde yaşadım. Hususi tezgah kurup, iftiralar hazırlayıp, çorap örmek isteyen kötü niyetli birkaç kişi vardı, hesabını sorsun diye onları Allah'a havale ettim” sözleriyle siyasi hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

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“HER CANI SIKILAN SEÇİM İSTEYECEKSE…”

Erken seçim çağrılarına tepki gösteren Mehmet Özhaseki, “Erken seçim öngörmüyorum. Seçim yapılalı bir buçuk sene oldu. Cumhurbaşkanlığının görev süresi belli. Türkiye'de olağanüstü ne durum var ki seçime gidilsin? Her canı sıkılan veyahut da kendini biraz iyi hisseden veya anketlerde birazcık kendini iyi gibi gören eğer seçim isteyecekse yandık. Haliyle ben Türkiye’nin çok zor bir ülke olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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“YAPTIKLARI HİZMETLERLE KONUŞMUYORSUNUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştiren Özhaseki, “Bir ara Kemal Kılıçdaroğlu bana açık iftirada bulunmuştu. O zaman ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin adını anarak Genel Başkan’ı hedefleyerek siyasi konuşmalar yaptım. Türkiye, bütün Kayseri halkı şahittir, onun dışında bir kez siyasi konuşma yapmadım. Neden? Belediye başkanı belediye başkanıdır. İstanbul ve Ankara’yı yaptıkları hizmetlerle konuşmuyorsunuz. Problemlerini konuşmuyorsunuz, Cumhurbaşkanı adayıyım diye gezen arkadaşlara; ‘Sen ne yaptın ki şehrine?’ diye sormuyorsunuz. Ama durmadan ‘Kimi koyarsak çok oy alır?’ diye tartışmayla gününüzü geçiriyorsunuz” dedi.

ÖZHASEKİ’DEN İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Özhaseki, “İstanbul’daki arkadaşımıza da ‘Siyasete ayırdığın kadar zamanının bir kısmını ne olur İstanbul’un kentsel dönüşümüne ayır’ demek istiyorum. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Şu anda bir sıfatım yok benim. Yöneticiler İstanbul’a iyilik etmek istiyorlarsa bir an önce kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşı uyarsınlar” ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu’na da çağrıda bulundu.

“ÖLEN İNSAN SAYISI 140 BİNİN ÜZERİNDE”

İstanbul’da beklenen depremin yarattığı tehlikeye dikkat çekerek depremde meydana gelebilecek olası kayıplar ile yıkım hakkında konuşan Mehmet Özhaseki, “Herkes bunu kabullensin, tartışma konusu değil. Türkiye bir deprem ülkesi. Aletli ölçümün başladığı tarihten itibaren (ortalama 100 yıldan bahsediyorum) meydana gelen 6 ve üzeri deprem sayısı 60’ın üzerinde. 6 ve üzeri büyüklükte deprem Türkiye’de yıkıcı kabul ediliyor. Ölen insan sayısı 140 binlerde, maddi hasar milyarlarca dolar. Manevi olarak bıraktığı yıkım ölçülecek gibi değil. Dökülen gözyaşlarının ayrılıkların, göz yaşlarının, sıkıntıların çekilen çilelerin hiçbir şekilde ölçümü yok. Dehşet bir durum. Ben birebir yaşadığım için o bölgelerden hiç çıkmadım” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki
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