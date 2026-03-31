Siyasetin gözü Bursa'da! Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçebilir

Sabah saatlerinde Bursa'da yapılan operasyonda; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Gözaltına alınan isimler arasında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu aktarıldı. Öte yandan gözaltı kararlarının ardından kulisler de hareketlendi. Siyasetin gözü bir anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne döndü.

BOZBEY TUTUKLANIRSA MECLİS, BAŞKANVEKİLİ BELİRLEMEK İÇİN SEÇİME GİDECEK

Bozbey, yöneltilen suçlamalar kapsamında tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı Bozbey'i görevden uzaklaştırılacak. Görevden uzaklaştırma olması durumunda ise belediye meclisi başkanvekilini belirlemek için seçim yapacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EL DEĞİŞTİREBİLİR

Bu durumda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir. Meclis'te çoğunluk AK Parti ve MHP'li üyelerde. Son yerel seçim sonuçlarına göre Bursa'da CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi'nin 1, Büyük Birlik Partisi'nin 1 üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı ise 57.