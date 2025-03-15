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Sızan verilerle ortalık karıştı: Kimlikten IP’ye, her şey elden gitmiş! TurkNet’ten açıklama geldi…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
15.03.2025 12:44
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Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, son günlerde gündeme bomba gibi düşen hack’lenme iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Şirket, siber saldırı haberlerinin doğru olduğunu kabul ederken, yaşanan olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte TurkNet’in açıklaması, sızan veriler ve olayın perde arkasına dair tüm bilinmesi gerekenler…

Sızan verilerle ortalık karıştı: Kimlikten IP’ye, her şey elden gitmiş! TurkNet’ten açıklama geldi…

TurkNet’in veri tabanına sızıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. "Hades_hgs" adlı bir hacker, TurkNet sistemlerine erişim sağladığını öne sürmüş ve bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan TurkNet, resmi bir açıklama yaparak siber saldırıyı doğruladı. Şirket, saldırının kapsamı ve etkilediği müşteri sayısına dair bilgiler verirken, gelişmelerle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmayı sürdüreceğini belirtti.

OLAYIN PERDE ARKASI

Siber saldırının ilk ipuçları, dünyaca ünlü bir hacker forumunda "hades_hgs" adlı kullanıcının paylaştığı bir gönderiyle ortaya çıktı. Hacker, TurkNet’in tüm sistemlerine eriştiğini ve hatta Türkiye genelinde internet hizmetini kesme potansiyeline sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca ülkemizin tanınmış internet fenomenlerinden Jahrein’in kişisel verilerini “Cago Special” başlığıyla paylaştığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaların henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

hacker

Hades_hgs, 2,8 milyon veriye ulaştığını ve hapisten yeni çıktığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Daha önce HGS sisteminin hack’lenmesiyle de anılan bu isim, TurkNet’ten 3 Bitcoin (yaklaşık 248 bin dolar ya da 9 milyon TL) talep ettiğini belirtti. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerine göre, hacker 1,5 milyondan fazla müşteriye ait hassas bilgilere sahip olduğunu savunuyor.

SIZAN VERİLER NELERİ KAPSIYOR?

İddialara göre sızdırılan bilgiler arasında TurkNet abonelerinin kimlik seri numaraları gibi oldukça detaylı veriler bulunuyor. Bu durum, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. TurkNet, finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğunu vurgulasa da, sızan diğer verilerin kötü niyetli kişilerce kullanılması riski endişe yaratıyor.

sızdırılan veriler

TURKNET’İN RESMİ AÇIKLAMASI

TurkNet tarafından yapılan açıklamada, şirketin şeffaflık ve güven ilkelerine bağlılığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun bilgisine,
TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir. TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır. Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
TurkNet Ekibi"

ŞİMDİ NE OLACAK?

TurkNet, ek güvenlik önlemlerini devreye aldığını ve süreci ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yönettiğini ifade etti. Ancak hacker’ın iddiaları ve talepleri, önümüzdeki günlerde daha büyük tartışmalara yol açabilir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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Kaynak:Webtekno

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Anahtar Kelimeler:
internet hacker TurkNet
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