Sızan video yanıltmış: Apple’ın kameralı AirPods planı 2027’ye kaldı

Apple’ın kameralı AirPods üzerinde çalıştığını gösteren demo videosunun ortaya çıkması, ürünün yakın zamanda tanıtılabileceği beklentisini artırdı. Ancak yeni bilgilere göre videoda görülen model artık Apple’ın 2026 ürün yol haritasında yer almıyor.

DEMO VİDEOSU MACOS TAHOE 26.7 İÇİNDE BULUNDU

MacRumors, pazartesi günü macOS Tahoe 26.7 release candidate sürümünde gizlenmiş bir demo videosu keşfetti. Videoda kameralı AirPods’un nasıl çalışacağı gösteriliyordu. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre ise ürün hakkında bilgi sahibi kişiler, kameralı AirPods’un yakın zamanda piyasaya çıkmayacağını söylüyor.

Apple’ın ürünü 2026’da satışa sunmamasının nedeni olarak şirketin hâlâ tedarik zinciri ve yazılımla ilgili sorunları çözmeye çalışması gösteriliyor.

ÇIKIŞ TARİHİYLE İLGİLİ BİLGİLER BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİ

Gurman’ın kameralı AirPods’un çıkış tarihiyle ilgili önceki haberleri farklı zamanlarda değişti. Mayıs ayında ürünün “ileri” test aşamasında olduğunu ve seri üretimin yakında başlayacağını söyleyen Gurman, haziran ayında kameralı AirPods’un 2027’nin sonlarına ertelendiğini bildirdi.

Ağustos ayının başında ise bu kez ürünün eylül ayında piyasaya çıkabileceğini aktardı. Aynı haberde Apple’ın kameralı AirPods için B790 ve B798 kod adlı iki farklı model geliştirdiğini belirtti ve şirketin aynı ürünün rakip sürümlerini şirket içinde geliştirmesinin bilinen bir uygulama olduğunu ifade etti.

B790 VE B798 AYNI ÜRÜN DEĞİL

Gurman’ın son haberine göre B790, AirPods Pro 3’ün kameralı bir versiyonu; B798 ise kameralarla donatılmış yeni nesil bir AirPods Pro modeli.

İddiaya göre MacRumors tarafından bulunan videoda gösterilen ürün B790 modeliydi. Demoda bir kişi, elindeki kitabı AirPods’a gösteriyor; Siri kitabın adını okuyup daha sonra kullanılmak üzere kaydediyordu.

B790 modelinin yakın zamana kadar Apple’ın 2026 yol haritasında bulunduğu, ancak şirketin artık bu modeli piyasaya sürmeyi planlamadığı belirtiliyor.

AIRPODS KAMERALARI FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKMEYECEK

MacRumors'un aktardığı bilgilere göre 2027 için planlanan AirPods modelinde düşük çözünürlüklü kameralar bulunacak. Bu kameralar, videoda gösterildiği gibi Visual Intelligence özelliklerinde kullanılmak üzere Siri yapay zekâ sistemine bilgi sağlayacak. AirPods üzerindeki kameralar fotoğraf veya video çekmek için kullanılamayacak.

Apple’ın yeni kameralı AirPods’u, 20. yıl dönümü iPhone modeliyle birlikte 2027 sonbaharında piyasaya sürebileceği belirtiliyor.