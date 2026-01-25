HABER

Şizofreni hastası kadını arama çalışmaları 4’üncü gününde de sürüyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki şizofreni hastası kadın için arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

Şizofreni hastası kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor

Çınar’a bağlı Kubacık Mahallesi’nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45), 22 Ocak’ta saat 05.12’de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, köy çevresi ve sulak alanlarda kadının bulunması için arama çalışması 4’üncü gününe girdi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
