Skandal ‘cinsel istismar’ olayında karar! İşte FETÖ'cü doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun cezası...

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde FETÖ'cü doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurduğu ortaya çıkmıştı. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"UYUŞTURUCU SATICISI DEĞİLİM, DOKTORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Benim kullandığım ketamin dozunda keyif verici bir durum söz konusu değil. Bağımlılık yapıcı bir durum da söz konusu değil. Ketamin fiziksel bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Ketamin alındığı zaman çok iyi hissettiren keyif verici bir ilaç da değildir. Depresyona faydalıdır. Ketamini ilaç dışında kullanmadım. Ben uyuşturucu satıcısı değilim doktorum" dedi.

İDDİANAMEDE ŞUNLAR YER ALDI;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yaşları 7 ile 18 arasında değişen 21 mağdur çocuk ve 20 mağgdur aileden alınan ifadeler yer aldı. İddianameye göre, sanık Zoroğlu'nun suçları şu şekilde sıralandı:

Mağdurlara seans sırasında Ketamin ilacı vererek bilinçlerini etkilediği,

Cinsel içerikli sorular sorarak psikolojik travmaya yol açtığı,

Aile bireylerini istismarla suçlayarak tehditle maddi taleplerde bulunduğu,

Çocukları ailelerinden uzaklaştırmak için yurt dışına göndermeye çalıştığı,

İntihar girişimlerini destekleyici telkinlerde bulunduğu,

Ailelerden tehditle para almak amacıyla çeşitli suçlara yönelik planlar yaptığı.

Sanığın, çocuklara "ebeveynlerini zehirleyerek öldürme" konusunda telkinlerde bulunduğu, zehirin otopside tespit edilemeyeceğini söylediği iddia edildi. İddianamede Zoroğlu'nun yurt dışındaki bağlantılarından birinin firari FETÖ şüphelisi olan ablası olduğu da belirtildi.

SANIKLARA TALEP EDİLEN CEZALAR

Savcılık, Süleyman Salih Zoroğlu için 21 kez "uyuşturucu ticareti yapma", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.