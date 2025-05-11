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Skandal görüntüler! Galatasaray formalı 8 yaşındaki çocuğu metrelerce sürüklediler: Savunmaları şaşkına çevirdi

Adana'da elektrikli triportörlü 3 kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup 2 metre sürükledi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Skandal görüntüler! Galatasaray formalı 8 yaşındaki çocuğu metrelerce sürüklediler: Savunmaları şaşkına çevirdi
Begüm Özkaynak

Olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.İ.D.'nin yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı.

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Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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ÇOCUĞU ŞAKA AMAÇLI SÜRÜKLEDİKLERİNİ ÖNE SÜRMÜŞLER

Adana Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.'nun, H.İ.D. ile akraba oldukları, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Açılmada şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.İ.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana forma galatasaray çocuk
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