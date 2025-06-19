Skandal görüntüler sonrası eğlence mekanlarında denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahalleleri ağırlıklı olarak kontroller gerçekleştirdi. Spor barlar ile eğlence düzenlenen kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.



2 İŞLETMEYE KAPATMA KARARI

Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi. Böylece turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı.

Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.



Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Marmaris'te turistleri gezdiren bir tur teknesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti pic.twitter.com/CkQlH8Fcr8 — Mynet (@mynet) June 17, 2025

Turistleri eğlendirme bahanesiyle yapılan iğrenç hareketler herkesin tepkisini çekti. Elinde balonlarla cinsel içerikli showlar yapan erkekler, köpük banyosuyla alakasız kıyafetler giyerek olumsuz intiba oluşturan gençler hepsi bu dönem peş peşe sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu görüntülerle ilgili olarak bir infial olduğunu belirtirken ülkemizin turizm konusunda çok önemli olduğunu bu görüntüleri asla tasvip etmediklerini belirtti. Yerlikaya, "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır