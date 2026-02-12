Skandal! İsrailli şirketin casus yazılımı paylaşılan fotoğraf ile ifşa oldu

İsrailli casus yazılım firması Paragon Solutions, 'Graphite' casus yazılımının kontrol panelini yanlışlıkla bir LinkedIn gönderisinde ifşa etti. Böylece büyük bir skandal ortaya çıkmış oldu.

DİNLEME KAYITLARI, WHATSAPP GİBİ UYGULAMALAR...

Cyber Security News'te yer alan habere göre, siber güvenlik araştırmacısı Jurre van Bergen, görüntüyü Paragon'un bir çalışanı tarafından 11 Şubat 2026'da LinkedIn'de paylaşıldığını fark etti. Ekran görüntüsü; "Valentina" etiketli bir Çek telefon numarasını, 10 Şubat 2026 tarihli aktif dinleme kayıtlarını ve WhatsApp gibi şifreli uygulamaların izlendiğini gösteren arayüzleri ortaya çıkardı.

Söz konusu fotoğraf hızla silindi ancak silinmesine rağmen internette yayıldı.

VERİLERİ ELE GEÇİRİYOR

2019'da İsrail'de kurulan Paragon, Graphite'i cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan sofistike bir gözetim yazılımı olarak pazarlıyor. Araç, cihazlara sızarak WhatsApp ve Signal gibi uygulamalardan mesajları ve depolanan verileri ele geçiriyor.

Graphite'in gazetecilere ve aktivistlere karşı kullanıldığına dair iddialar bulunuyor.

WhatsApp da 2025'in başlarında Paragon'u,"Fanpage" isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni Francesco Cancellato da dahil olmak üzere 90 gazeteci ve sivil toplum figürünü hedef almakla suçlamıştı.