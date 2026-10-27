Skandal ortaya çıkmasın diye neler yapmış neler! Kadın çalışanların taciz iddiaları sonrası flaş karar

İngiltere'de finans sektörünün tanınmış isimlerinden Crispin Odey, hakkında verilen ömür boyu sektörden men kararını iptal ettirmek için başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından Mart 2025'te verilen yasak, üst mahkeme tarafından hukuka uygun bulundu.

Mahkeme, Odey'nin kadın çalışanların cinsel taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaları engellemeye çalıştığını belirtti.

Fotoğraftaki: Crispin Odey

TACİZ SORUŞTURMASINI ENGELLEMEK İÇİN YÖNETİCİLERİ KOVMUŞ!

Mahkeme kararına göre, Odey Asset Management bünyesinde Eylül 2020'de cinsel taciz iddialarına ilişkin şirket içi soruşturma başlatıldı.

Ancak şirketin kurucusu Crispin Odey'nin, kendisi hakkındaki iddiaların incelenmesini ve yöneticilerin harekete geçmesini engellemeye çalıştığı ortaya konuldu.

Odey'nin bu süreçte şirketin tüm icra kurulunu iki kez görevden aldığı belirtildi.

Mahkeme, Odey'nin şirket üzerindeki kontrol yetkisini kendi çıkarlarını korumak amacıyla kötüye kullandığı sonucuna vardı.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR!

İngiltere'deki üst mahkeme, Odey'nin finans sektöründe faaliyet göstermesini ömür boyu yasaklayan kararı onadı.

Kararda, Odey'nin dürüstlük ve güvenilirlik kriterlerini karşılamadığı, finans sektöründe görev yapmaya uygun bir kişi olmadığı ifade edildi.

Öte yandan finansçıya verilmesi öngörülen 1,83 milyon sterlinlik para cezası 1,53 milyon sterline indirildi.

TACİZ İDDİALARINA VERDİĞİ YANITLAR GÜNDEM OLDU

Mart ayında üç hafta süren temyiz duruşmalarında Odey'nin geçmişteki taciz iddialarına ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.

Odey, 2005 yılında bir kadın meslektaşının göğüslerine dokunduğu iddia edilen olayı, kanal tedavisinin ardından kullandığı sakinleştirici ilaçların etkisine bağladı.

Finansçı ayrıca, alkollü bir öğle yemeğinin ardından bir kadın çalışanı köşeye sıkıştırarak tehdit içerikli sözler söylediği iddiasını hatırlamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti ise Odey'nin davranışlarının yol açmış olabileceği zararlar konusunda pişmanlık göstermediğine dikkat çekti.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Crispin Odey hakkındaki cinsel taciz iddiaları ilk olarak 2023 yazında Financial Times tarafından kamuoyuna taşınmıştı.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Odey görevinden ayrılmış, kurucusu olduğu Odey Asset Management ise birkaç ay sonra faaliyetlerini durdurmuştu.

FİNANS OTORİTESİNDEN SERT AÇIKLAMA!

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'nin yaptırım ve piyasa gözetiminden sorumlu üst düzey yöneticisi Therese Chambers, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Chambers, Odey'nin kendisini kuralların üzerinde gördüğünü ve kadın çalışanları korumakla görevli yöneticileri iki kez işten çıkardığını belirtti.

Finans otoritesi, Odey'nin şirket yönetimine ilişkin kuralları hiçe sayan davranışlarının, finans sektöründe çalışmaya uygun olmadığını gösterdiğini vurguladı.