Temu, AliExpress ve Shein alışverişlerine yeni ücret! 1 Kasım'da başlıyor

Avrupa Komisyonu, birlik dışından gelen e-ticaret gönderilerine ilişkin yeni bir ücretlendirme sistemini duyurdu. Gümrük kontrolleri sırasında ortaya çıkan masrafların karşılanması amacıyla hazırlanan düzenleme, yalnızca düşük tutarlı alışverişleri değil, 150 Euro'nun üzerindeki gönderileri de kapsayacak.

Yeni sistemde işlem ücreti, gönderilen paket sayısına göre değil, gümrük beyannamesinde belirtilen ürün kalemleri üzerinden hesaplanacak.

HER ÜRÜN KALEMİ İÇİN 2 EURO ALINACAK

Düzenlemeye göre, aynı paket içerisinde farklı ürün kalemlerinin bulunması durumunda her kalem için ayrı ücret tahsil edilecek.

Örneğin, bir pakette 3 farklı ürün kalemi yer alıyorsa yeni uygulama kapsamında toplam 6 Euro işlem ücreti ödenecek.

Böylece AB dışından yapılan alışverişlerde ortaya çıkacak ek maliyet, paketin içerisinde bulunan ürün kalemlerine göre farklılık gösterecek.

EK MALİYET 5 EURO'YA ULAŞACAK

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026 tarihinde düşük değerli e-ticaret gönderileri için 3 Euro tutarında geçici gümrük vergisi uygulamasını başlatmıştı.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek 2 Euro tutarındaki yeni işlem ücreti ise mevcut vergiden ayrı olarak tahsil edilecek.

Her iki düzenlemenin kapsamına giren tek ürün kalemli bir gönderide, 3 Euro gümrük vergisine ek olarak 2 Euro işlem ücreti alınacak.

Bu durumda söz konusu ürün kalemi için ödenecek toplam ek maliyet 5 Euro olacak.

TEMU, ALIEXPRESS VE SHEIN ALIŞVERİŞLERİNİ DE KAPSIYOR

Yeni düzenlemenin, özellikle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları üzerinden gerçekleştirilen gönderiler açısından önem taşıması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Temu, AliExpress ve Shein gibi platformlardan yapılan alışverişlerde gümrük kontrollerini ve vergi uygulamalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyordu.

Ancak yeni işlem ücreti yalnızca bu platformlarla sınırlı olmayacak.

Düzenleme, AB dışındaki ülkelerden birlik pazarına gönderilen ve belirlenen koşulları karşılayan e-ticaret ürünlerinin tamamına uygulanacak.

DÜŞÜK DEĞERLİ GÖNDERİLERİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI ÇİN'DEN

Avrupa Birliği'ne 2025 yılında doğrudan tüketicilere yönelik toplam 5,9 milyar düşük değerli ürün gönderildi.

Söz konusu gönderilerin yüzde 90'ından fazlasının Çin kaynaklı olduğu açıklandı.

E-ticaret hacmindeki artış, gümrük işlemlerinin yanı sıra ürün güvenliği denetimlerinden kaynaklanan maliyetleri de gündeme getirdi.

UYGULAMA 1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Avrupa Birliği, yeni işlem ücretiyle birlik dışından gelen ürünlerin gümrük denetimleri sırasında oluşan idari giderlerin karşılanmasını amaçlıyor.

Gümrük reformu kapsamında, ithal edilen ürünlerin AB'nin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunun daha etkin şekilde denetlenmesi hedefleniyor.

Yeni ücretlendirme sistemi, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.