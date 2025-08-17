HABER

Skandal üstüne skandal! Sahte diplomadan sonra sahte denklik: Yurt dışı kontenjanından hukuk, eczacılık ve tıp... 'Zekat' detayı

Türkiye, sahte diploma skandalıyla sarsılmışken bu sefer de sahte denklik çetesi ortaya çıktı. Bu seferki skandalda ise hiç yurt dışına çıkmadığı halde hukuk, eczacılık ve tıp fakültelerine girildiği ortaya çıktı. 'Zekat' olarak ifade ettikleri ödemelerin ise 10-15 bin dolar civarında olduğu öğrenildi. Ayrıca müşterilere sınıf geçme garantisi bile verilmiş. 46 kişi için soruşturma hazırlanırken TVS Grup Akademi'nin sahibi Bekir Tavas ve öğretmen Güler Koçak için 19 yıla kadar hapis istendi.

Doğukan Akbayır

Sahte diploma skandalı Türkiye'de gündemin en önemli konusu olmuştu. Diploma skandalının daha buharı üstündeyken şimdi de sahte denklik skandalı patlak verdi. Denklik çetesinin faaliyetleri ise adeta şaşkına çeviriyor. İşte skandalın tüm detayları!

Ekol TV'den İlker Turak ve Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yurt dışında herhangi bir okulda okumadığı halde sahte diploma ve evraklarla denklik alıp üniversitelerin yurt dışı kontenjanından hukuk, eczacılık ve tıp fakültelerine yerleştiği iddia edilen yapılanma ortaya çıkarıldı. 46 şüpheli hakkında iddianame düzenlenip Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. TVS Grup Akademi Eğitim Danışmanlık’ın sahibi Bekir Tavas ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda görevli öğretmen Güler Koçak için 19 yıla kadar hapis istendi. İddianameye göre işlemler 10–15 bin dolar karşılığında yürütüldü; bazı şüphelilerin hiç yurt dışına çıkmadığı, bazılarının da giriş-çıkış tarihlerinin eğitim takvimiyle uyuşmadığı saptandı. Para trafiği ise ifadelerde “zekat parası” olarak açıklandı.

Skandal üstüne skandal! Sahte diplomadan sonra sahte denklik: Yurt dışı kontenjanından hukuk, eczacılık ve tıp... Zekat detayı 1

SKANDAL CİMER İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

2019–2020 yıllarında CİMER’e yapılan başvurularda, yurtdışında lise bitirmiş gibi gösterilerek Türkiye’de farklı üniversitelere kayıt yaptırıldığı bildirildi. İhbar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu devreye girdi. İncelemelerde, çok sayıda kişinin sahte belgelerle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden denklik belgesi aldığı belirlendi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşındı.

HUKUK, ECZACILIK VE TIP PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

İddianameye göre sürecin büyük bölümü TVS Grup Akademi Eğitim Danışmanlık üzerinden yürütüldü. Denklik almak isteyen kişiler, organizasyon içinde yer alan Harun Kaftar, Hamza Uyanık ve Ertaş Irmak’a vekâlet verdi; yurt dışından sahte yollarla temin edilen diplomalar önce tercüme ettirildi, ardından Talim ve Terbiye Kurulu ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurular yapıldı. Başvurular sonucu alınan kodlar öğrencilere iletilerek denklik belgesi çıkarıldı ve şüpheliler yabancı öğrenci kontenjanından özellikle hukuk, eczacılık ve tıp programlarına yerleştirildi.

Skandal üstüne skandal! Sahte diplomadan sonra sahte denklik: Yurt dışı kontenjanından hukuk, eczacılık ve tıp... Zekat detayı 2

“SINIF GEÇME GARANTİLİ” VAATLER, 10–15 BİN DOLARLIK ÜCRET

Şüpheli Bekir Tavas’ın telefon incelemesinde, denklik başvurusunda bulunan kişilere bölüme göre değişen fiyatlar ve “sınıf geçme garantili” ifadeleriyle geri dönüşler yapıldığı tespit edildi. İddianamede, işlemlerin 10–15 bin dolar karşılığında gerçekleştirildiği yer aldı.

HİÇ YURT DIŞINA ÇIKMAYANLAR BİLE VAR

İddianame, denklik belgesi alan şüphelilerden 3 kişinin hiç yurt dışına çıkmadığını, 36 şüphelinin ise giriş-çıkış kayıtlarının eğitim-öğretim takvimleriyle uyuşmadığını ortaya koyuyor.

'ZEKAT' ADI ALTINDA PARA ALDILAR

Şüpheli Hamza Uyanık, Bekir Tavas’a ait danışmanlık firmasında çalışıyordu. Bekir tavas ile aralarında çok sayıda para trafiği tespit edildi. Kendisi, çalışma ücreti olarak tanımladı ancak, Ayşegül Tavas ile aralarındaki para trafiğini “bana zekat verdi” olarak açıkladı. Bekir Tavas ise alınan denklik belgelerinin sahte olmadığını savunup sistemi şöyle anlattı: Yurt dışındaki öğrenciler apostilli belgelerini şirkete sunuyor, vekâlet sonrası şirket ilgili kurumlara denklik başvurusu yapıyordu; alınan kod öğrenciye iletiliyor, denklik belgesi çıkarılıyordu.

REKLAM BİLE VERMİŞLER

Ekol TV’nin ulaştığı yeni detaylara göre bir şüpheli, 2020’de Ankara’da gördüğü reklam tabelasındaki ilanla danışmanlık şirketine ulaştığını, pandemi nedeniyle Rusya’ya gitmediğini ancak süreç sonunda İzmit Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yabancı öğrenci kontenjanından kayıt yaptırıldığını anlattı.

Başka bir şüpheli, Bekir Tavas’ın yönlendirmesiyle çalışanına vekâlet verdiğini, işlemlerin bu kişi tarafından yürütüldüğünü ve babası tarafından 10–15 bin dolar ödendiğini beyan etti. Bir diğer şüpheli ise Ukrayna’da lise ve üniversite okuduğunu iddia ederken, hangi sınavla kazandığını, kampüsün yerini ve denklik işlemlerini hatırlamadığını söyledi.

46 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Organizasyonda liderlik yaptığı belirtilen Bekir Tavas ile Güler Koçak için 19 yıla kadar hapis istendi.

