Skandal ziyaret sonrası Netanyahu'dan tepki çeken açıklama: "Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret ettiği belirtildi.

"AKDENİZ'E KADAR TÜM ALANI KONTROL EDİYORUZ"

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." iddiasında bulunarak daha yapacak işleri olduğunu söyledi.

Ana görevlerinin "İran rejimini yenmek" olduğunu ileri süren Netanyahu, buna çok yakın olduklarını iddia etti.

SURİYE'DEN SERT TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Şeyh Dağı'nda İsrail güçleriyle temaslarda bulunmasının ülke egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

İsrail’in Suriye’nin "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğini belirten bakanlık, Netanyahu’nun Suriye topraklarına "yasa dışı" şekilde girdiğini ifade etti.

Açıklamada, "İsrail’in Suriye toprakları içinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırıların devam etmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış teşkil ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi de kapsayan 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönülmesi çağrısında bulundu.

ÜRDÜN'DEN KINAMA

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesindeki Suriye topraklarına girmesi kınanarak, bunun "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali, uluslararası hukukun bariz şekilde çiğnenmesi ve kabul edilemez bir provokasyon" olduğu belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır