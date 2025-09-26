HABER

Skolyozda ameliyatsız tedavi yöntemi: ‘Schroth Terapisi’ nedir?

Omurga eğriliği olarak bilinen skolyozun tedavisinde ameliyatsız yöntemlerden biri olan Schroth tedavisi hakkında bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, bu yöntemle hastalığın üç boyutlu olarak düzeltilmesinin hedeflendiğini söyledi. Skolyozun Türkiye’de yaklaşık yüzde 3 oranında görüldüğünü belirten Dr. Yüksel, hastaların büyük kısmında nedeni bilinmeyen ‘idiyopatik skolyoz’ tipiyle karşılaşıldığını ifade etti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, duruş bozukluğu olan skolyoz hastalığında tercih edilen ‘schroth tedavisi' hakkında bilgiler verdi. Skolyoz hastalığında schroth tedavisi ile 3 boyutlu düzeltme yönteminin hedeflendiğini belirten Dr. Yüksel, "Skolyoz hastalığı, omurganın orta hatta olması gerekirken sağa ya da sola S ya da C şeklinde eğilmesi durumudur. Omurgada sadece yana eğilme olmayıp, öne ya da arkaya, kendi etrafında rotasyonel bir şekilde eğim de görebiliriz. Röntgende hastanın COBB açısına göre hastanın tedavisini planlamaktayız. Tıbbi olarak COBB açısı 10 derecenin üzeri olan bireyler skolyoz tanısı almaktadır" dedi.

‘İDİYOPATİK SKOLYOZ'

Skolyozun Türkiye'de yüzde 3 oranında görüldüğünü belirten Dr. Yüksel, hastaların yüzde 80'inde ‘idiyopatik skolyoz' yani nedeni net olarak bilinmemekle birlikte genetik ve hormonal faktörlerin etkili olduğu düşünülen skolyoz tipi olduğunu ifade etti. Dr. Yüksel, skolyoz tanısı koyarken hastanın postür yani duruş analizi ile değerlendirildiğini, bir omzunun ya da kalçasının diğerine göre daha yüksekte olması, bel oyuntularında asimetri olması, öne eğildiği zaman sırtında oluşan çıkıntının olması durumlarında skolyozdan şüphelenildiğini dile getirdi.

"3 BOYUTLU DÜZELTME TEDAVİSİ KULLANILIYOR"

Schroth yönteminin skolyoz tedavisinde kullanılan özel egzersiz temelli bir fizik tedavi biçimi olduğunu söyleyen Dr. Yüksel, "Skolyozun tedavisinde COBB açısındaki eğriliğin derecesine göre hafif eğriliklerde 10 derece ile 20 derece arasında schroth tedavisi ve egzersiz programlarıyla beraber düzenli takip önerilmekte, orta derece eğriliklerde korse ve schroth tedavisi; ileri eğriliklerde ise cerrahi tedavi önerilmektedir" dedi.

Skolyozda ameliyatsız tedavi yöntemi: ‘Schroth Terapisi’ nedir? 2

"POSTÜR YANİ DURUŞ BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE UYGULANMAKTADIR"

Schroth tedavisinin temelleri arasında omurganın sağa, sola ya da öne, arkaya kendi etrafında rotasyonel bozukluğunun 3 boyutlu düzeltilmesi hedefinin yer aldığını vurgulayan Dr. Yüksel, "Aynı zamanda göğüs kafesinde zayıflayan alanların nefes teknikleri ile doldurularak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kişinin duruş bozukluğunun düzeltilmesi ve günlük yaşamında idare ettirilmesini sağlamaktadır. Kişiye özel egzersiz temelli metot olması nedeniyle kişinin eğriliğinin derecesine, rotasyon ve esnekliğine bağlı olarak değişen bir egzersizi amaçlamaktadır. Schroth tedavisi ergenlik döneminde skolyoz tanısı almış, yetişkin dönemde skolyozu olan ve hareket kabiliyetinde azalma olan ve kifotik postür yani duruş bozukluğu olan bireylerde uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

