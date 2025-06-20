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Slovenya, İran'daki diplomatlarını tahliye etti

Slovenya, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine bu ülkedeki diplomatik personelini tahliye etti.

Slovenya, İran'daki diplomatlarını tahliye etti

Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran''daki büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan iki diplomat ile ailelerinin tahliye edildiği bildirildi.

"BU, GEÇİCİ BİR GERİ ÇEKİLME"

Açıklamada, İran'daki konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu belirtilerek, "Bu, geçici bir geri çekilme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenlidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Büyükelçilik, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek, şartlar uygun hale geldiğinde yeniden diplomatik varlığını tesis edecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÜRDÜN'DEN DE TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ

İsrail'den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, Ürdün'den de iki Slovenya vatandaşının tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Slovenya
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