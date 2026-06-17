Snap, AR gözlüğü Specs'i tanıttı: Özellikleri belli oldu, fiyatı ise dikkat çekti!

Snapchat'in sahibi Snap, uzun süredir beklenen tüketici odaklı akıllı gözlüğü Specs'i tanıttı.

SNAP SPECS'İN ÖZELLİKLERİ, TASARIMI VE DAHA FAZLASI...

Görsel olarak Specs, biraz daha hacimli ve gözlüğe benzer bir görünüme sahip olmakla birlikte oldukça normal bir gözlük izlenimi veriyor. Bu ekstra hacmin nedeni ise temel bir tasarım tercihinden kaynaklanıyor. Bazı rakiplerin aksine tüm işlem gücü doğrudan cihazın üzerinde yer alıyor ve cihaz, bir kablo bağlantısı vs. içermiyor. İki Snapdragon işlemciden güç alan Specs, 4 saate kadar kesintisiz batarya ömrü sunuyor. Cihazla birlikte gelen şarj kutusu ise bu süreyi toplam 20 saate çıkarıyor.

Peki bu gözlüklerle gerçekte neler yapılabiliyor? Öncelikle, gözlükte iki kullanıcı arasında ortak çok oyunculu oturumları destekleyen oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli oyunlar bulunuyor. Snap'in "EyeConnect" adını verdiği bu özellik, iki kullanıcının birbiriyle göz teması kurmasıyla etkinleşiyor. Ayrıca Specs ile videolar da izlenebiliyor.

Snap, ekranın 51 derecelik görüş alanı ve 16 milyon renk sunduğunu belirtiyor. Bunun yanında cihazla birinci şahıs bakış açısıyla görüntü kaydedilebiliyor ve internette gezinme, üretkenlik uygulamalarına bağlanma ve e-posta kontrolü gibi birtakım işlevler yapılabiliyor. Öne çıkan özelliklerden biri ise bağlamsal yapay zekâ. Bir nesneye bakıp onun hakkında soru sorduğunuzda gözlük, gördüğünüz şeye dair bilgi getirebiliyor.

Cihazda gizlilik korumaları da bulunuyor. Specs, bu konuda Meta'nın izlediği yolu takip ederek cihaz kayıt yaparken yanan yerleşik bir LED ışık içeriyor. Şirkete göre kullanıcılar ayrıca hangi verilerin saklanacağı, senkronize edileceği ya da silineceği üzerinde de kontrol sahibi olacak.

PEKİ FİYATI NE KADAR?

132 gram ağırlığındaki 47 mm'lik model ve 136 gram ağırlığındaki 52 mm'lik model olarak iki farklı boyutta gelen Snap Specs AR akıllı gözlüğünün fiyatı ise 2.195 dolar olarak açıklandı. Cihaz, sonbaharda ABD, İngiltere ve Fransa'da satışa sunulacak.