Snapchat, Epic Games Store, Canva ve fazlası... Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşanıyor!

Küresel internet trafiğinde büyük çaplı bir kesinti yaşanıyor. Sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulama bir anda erişilemez hâle gelerek düzgün çalışmamaya başladı. İşte detaylar...

BİRÇOK UYGULAMA VE SİTEDE ERİŞİM SORUNU!

Birçok popüler uygulama ve site aniden erişim sorunları yaşanıyor. Independent.co.uk'ta yer alan habere göre, sorunun, Amazon Web Services (AWS)’teki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Habere göre AWS, hizmet durum sayfasında yaptığı açıklamada, “birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler” yaşandığını doğruladı.

Amazon Web Services (AWS), şirketlerin uygulama ve web sitelerini çalıştırabilmeleri için bilgisayar ve sunucu kiralamasına olanak tanıyan internet altyapı hizmetleri sunuyor.

ANİ BİR ŞEKİLDE ORAYA ÇIKTI! İŞTE SORUN YAŞANAN BAZI PLATFORM VE SİTELER

Web siteleri ve çevrim içi hizmetlerdeki kesintileri izleyen Down Detector verileri, bu arızanın ani ve yaygın bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor.

Down Detector’da erişim sorunu yaşayan platformların listesi ise oldukça uzun.

Siteye göre erişim sorunu yaşayan bazı platform ve siteler şöyle sıralanıyor:

Snapchat, Amazon Web Services, Epic Games Store, Zoom, Fortnite, Udemy, Ring, Clash Royale, PlayStation Network, Life360, Signal, Canva

PLATFORM VE SİTELERDEN AÇIKLAMALAR GELDİ

Yapay zeka şirketi Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas da X hesabı üzerinden sorunun kaynağının Amazon Web Services olduğunu açıkladı. Srinivas, "Perplexity şu anda kapalı. Sorunun kökeninde bir AWS sorunu var. Bunu çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Perplexity is down right now. The root cause is an AWS issue. We’re working on resolving it. — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) October 20, 2025

Fortnite da X durum sayfası üzerinden bir açıklama paylaşarak, "İnternetteki çeşitli hizmetleri etkileyen kesinti, Fortnite oturum açma işlemlerini de etkiliyor. Şu anda konuyu araştırıyoruz ve daha fazla ayrıntıya sahip olduğumuzda sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.