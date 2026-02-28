HABER

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Selver Arslan (73) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Selver Arslan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrol ettiği Arslan’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Selver Arslan’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından İdilli Mahallesi’nde mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

