Sobaya dökülen maddenin parlaması sonucu bir çocuk yaralandı

Olay, kent merkezindeki 1 Küçük Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki bir dükkanda iddiaya göre ısınmak için yakılan sobaya yanıcı madde döküldü. Bu esnada yaşanan parlama sonucu 14 yaşındaki B.A., yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.