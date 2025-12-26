HABER

Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı, çırak yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında sobaya mazot dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada bir çırak yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü. Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı.

Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı, çırak yaralandı 1

MAZOT DÖKÜLEN SOBA PATLADI

Patlama sonucu M.E.’nin yüzünde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

