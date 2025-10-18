HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde sobayı yakmak isteyen bir kişi evi yaktı. Evde çıkan yangın 3 katlı binanın çatısına da sıçrarken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda; engelli olduğu öğrenilen bir kişi iddiaya göre evindeki sobayı tutuşturmak istedi. Bu sırada sıçrayan alevlerden dolayı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede içerisinde büyürken, çatıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, binada tahliye edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Sobayı yakmak isterken evi yaktı 1

Sobayı yakmak isterken evi yaktı 2

Sobayı yakmak isterken evi yaktı 3

Sobayı yakmak isterken evi yaktı 4

Sobayı yakmak isterken evi yaktı 5Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandıKırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
Sinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandıSinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.