Soda tansiyonu yükseltir mi? Sodanın tansiyona etkisi

Çoğu zaman birbiri ile karıştırılsa da soda ve maden suyu birbirinden farklı içeceklerdir. Aslında maden suyu yer altından çıkartılan, doğal hali ile kullanıma sunulan bir içecek olma özelliğine sahiptir. Soda ise laboratuvarda içilebilir her tür suyun içine belli bir miktarda ve türde mineralin eklenmesi şeklinde üretilmesidir.

Ferhan Petek

Soda ve maden suyu arasındaki en temel fark üretim ve temin edilme şekilleridir. Maden suyu direkt olarak doğal kaynaklardan çıkartılan mineralli sulardır. Ancak soda gazlanmış olan suya karbondioksit gazı eklenmesi ile meydana gelir. Genel olarak sodada şeker, tatlandırıcılar, karbondioksit ve aroma verici bazı maddeler bulunmaktadır. İki içecek de insan sağlığı için çeşitli yararlar sağlasa da bazı yan etkileri de bulunabilmektedir.

Gazlı su ya da soda içinde çözülmüş bir şekilde yer alan karbondioksit gazının eklenmesi ile meydana gelen bir içecektir. Karbondioksitin su içinde çözdürülmesine karbonasyon adı verilir. Bu birleştirme sonucunda ortaya karbonik asit çıkar. Tek başına ya da farklı içecekler ile birlikte karıştırılarak da tüketilebilen sodanın en bilinen bazı faydaları şunlardır:

  • Cildi korur.
  • Mideyi rahatlatır.
  • Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
  • Kemik sağlığını korur.
  • Kaslarda oluşan kasılma sorunlarının meydana gelmesini engelleyebilir.
  • Vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlar.
  • Damar sağlığını destekler.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Kan basıncını düzenleyici etkisi bulunur.
  • Ciltte meydana gelen kızarıklık ve lekelerin tedavi süreçlerinde destekleyicidir.
  • Akne ve sivilcelerin kurutulmasında destekçidir.
  • Cildin nem ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.
  • Yorgunluk ve halsizlik hissinin giderilmesine yardımcı olur.

Her ne kadar birçok yararı ile bilinse de soda bilinçli ve mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gereken bir içecektir. Günde 2 sodadan daha fazla içilmesi sakıncalı görülürken bazı kişiler için bu kişilerin sağlık durumlarına ve bünyelerine göre bu durum günde 1 ya da daha az aralıklarla içilmesi gerekebilir.

Soda tansiyonu yükseltir mi?

Faydaları oldukça fazla olan sodanın aşırı tüketilmesi dahlinde bazı zararları ve yan etkileri de dokunabilmektedir. Örnek olarak aşırı miktarlarda tüketilen sodanın vücudun dengesini bozacağı bilinmektedir. Fazla tüketim nedeni ile böbrekler zarar görebilirken midede de bazı sorunlar meydana gelebilir.

Tansiyon yükselmesi çeşitli temel nedenlere bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Yüksek tansiyon tanısı koyulan kişilerin tansiyon yükselmesi kronik hale gelmiş demektir. Temel olarak tansiyonun yükselmesine neden olan bazı durumlar şunlardır:

  • Obezite
  • Dengesiz beslenme
  • Stres
  • Panik atak
  • Uyku problemlerinin kronikleşmiş olması
  • Sigara ve alkol tüketmek
  • Hareketsiz bir yaşam
  • Diyabet
  • Çeşitli yiyecek ve içeceklerin gereken miktarlardan fazla tüketilmesi
  • Aşırı tuz tüketimi

Genel olarak sodanın ve maden suyunun da tansiyonu yükselttiği bilinmektedir. Ancak soda ve maden suyu tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Bu özelliği ile yüksek tansiyon hastaları için doktor yönlendirmesine göre önerilen bir içecektir.

Sodanın tansiyona etkisi nedir?

Soda, kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bu sayede kalp hastalığı riski de azalmış olur. Kan basıncı düşürücü özelliği de bulunan sodanın tansiyonu da düşürdüğü bilinmektedir. Doğru miktarlarda tüketilen ve aşırıya kaçmadan içilen soda ile tansiyonu dengeleyebilmek mümkün olabilmektedir.

Kalp sağlığını destekleyen soda mide sularının da üretimini uyarır ve bu sayede midede oluşabilecek şişkinliklerin önüne geçer. Hidrasyon sağlayan soda vücuttaki elektrolit dengesinin de korunmasına destek olur. Doktorların önerdiği miktarlarda içilerek tansiyonun da dengelenmesi mümkün olabilmektedir.

