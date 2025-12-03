HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Soğuk havada arabalar neden daha geç çalışır? Sebebi nedir?

Kış aylarının yağışlı ve soğuk geçtiği dönemlerde sürücülerin en sık yaşadığı problemlerden biri arabaların bir türlü çalışmamasıdır. Bilhassa gece boyunca sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde sabah saatlerinde arabayı çalıştırmak adeta bir sınav haline gelir. Birçok kişi sabahın erken saatlerinde işe ya da okula yetişmeye çalışırken bu sorunla karşılaşır. Peki, soğuk havada arabalar neden daha geç çalışır? Sebebi nedir?

Soğuk havada arabalar neden daha geç çalışır? Sebebi nedir?
Defne Vera Şahin

Soğuk havalarda araç çalıştırmak çoğu sürücü için kış mevsiminin en yorucu ve can sıkıcı rutinlerinden biridir. Donma, buzlanma ve düşük sıcaklıkların etkisiyle araçların performansı düşebilir. Bu da özellikle yoğun kış yaşayan bölgelerde araç bakımı ve doğru ekipman kullanımını daha önemli hale getirir. Öte yandan soğuk havada arabanın neden daha geç çalıştığı ise merak konusudur.

Soğuk havada arabalar neden daha geç çalışır? Sebebi nedir?

Soğuk havalarda araçların geç çalışması sürücülerin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Sabah erkenden araca binildiğinde motorun boşa dönmesi, marşın geç tepki vermesi ya da aracın hiç çalışmaması birkaç fiziksel nedene dayanır. Bu durum hem motorun yapısı hem de araçtaki sıvı ve bileşenlerin soğuktan etkilenmesiyle açıklanabilir. Soğuk hava aracın çalışma prensibi birçok açıdan zorlaştırdığı için araçların performansını önemli ölçüde düşürür.

Soğukta araçların geç çalışmasının en kritik nedenlerinden biri akünün zayıflamasıdır. Aküler kimyasal reaksiyonlarla elektrik üretir ve sıcaklık düştüğünde bu reaksiyonların hızı yavaşlayabilir. Bu yüzden akünün ürettiği enerji azalır. Örneğin sıfırın altına düşen sıcaklıklarda bir akünün kapasitesi %30–50 oranında düşebilir. Bilindiği üzere araç motorunu çalıştırmak için en yüksek gücün gerekli olduğu an marş basıldığı ilk andır. Akü yeterli enerji sağlayamadığında motorun dönmesi zorlaşır. Bu da aracın daha geç çalışmasına neden olur. Bilhassa eski ve bakımı yapılmamış akülerde bu sorun daha sık yaşanabilir.

Bir diğer önemli etken ise motor yağının soğuk havalarda yoğunlaşmasıdır. Motor yağı motor parçalarının sorunsuz ve sürtünmesiz çalışmasını sağlar. Düşük sıcaklıklarda ise yağın akışkanlığı azalır ve daha yoğun hâle gelir. Bu yüzden motorun içindeki parçalar daha zor hareket eder. Motorun kalınlaşmış yağı çevirebilmesi daha fazla enerji ve zaman gerektirir. Bu yüzden araç sabahları ilk çalıştırıldığında motor daha isteksiz davranır. Yağın kalınlaşması marş süresini uzatmakla beraber motorun iç aksamlarına ek yük bindirir.

Yakıt sisteminin soğuktan etkilenmesi de geç çalışma problemlerinin bir başka sebebidir. Benzinli araçlarda yakıt motorun içinde buharlaşarak yanmaya hazır hale gelir. Fakat düşük sıcaklıklarda buharlaşma daha yavaş gerçekleşir. Bu durumda motor çalışmak için ideal karışımı oluşturamaz ve geç çalışır.

Dizel araçlarda durum daha da belirgindir. Çünkü dizel yakıt soğuk havada yoğunlaşmaya hatta parafinleşmeye başlar. Bu da yakıt filtresinin ya da boruların tıkanmasına yol açarak aracın çalışmasını zorlaştırır. Bu noktada birçok dizel araç sahibi kışa özel dizel yakıt kullanırlar.

Soğuk havalar motorun sıkıştırma oranını ve iç yanma verimliliğini de etkiler. Motorun ilk çalıştırılma anında silindirlerdeki hava yakıttan önce sıkıştırılır. Soğuk hava daha yoğun olduğu için motor bu havayı gerektiği gibi ısıtamaz. Bu durum özellikle dizel motorlarda sorun yaratır. Zira dizel motorlarda ateşleme bu ısınma etkisiyle gerçekleşir.

Hava yeterince ısınmazsa yakıt tam olarak ateşlenemez ve motor geç çalışır. Bu yüzden dizel araçlarda kızdırma bujileri kritik öneme sahiptir.

Bujiler silindirleri ısıtarak yanmayı kolaylaştırır. Bu açıdan düzenli bakım, uygun yağ seçimi, güçlü bir akü ve mevsime uygun yakıt kullanımı oldukça önemlidir. Bütün bu önemler sayesinde araçların soğuk havalarda daha kolay çalışması sağlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyorTrafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor
Bolu Belediye Meclisi'nde 'helallik' sessizliği! Tanju Özcan dayanamadı: Ses gelmediBolu Belediye Meclisi'nde 'helallik' sessizliği! Tanju Özcan dayanamadı: Ses gelmedi

Anahtar Kelimeler:
araba soğuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.