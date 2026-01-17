Soğuk havaya aldırış bile etmediler: Bir tas çorba için 200 metre kuyruk oldu!

Çorum Belediyesi, hava sıcaklığının eksi değerlere düştüğü kentte ücretsiz çorba ikramını sürdürdü. Soğuk havaya rağmen ücretsiz bir tas sıcak çorba alabilmek için gelenler, Ulu Camii yakınındaki İkram Çeşmesi’nden Saat Kulesi’ne kadar yaklaşık 200 metreyi bulan kuyrukta bekledi.

EMEKLİ VE GENÇLER BİR ARADA

Sıradaki çoğunluğun emekli ve gençlerden oluştuğu görüldü.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, görüntüleri kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şu sözlerle paylaştı:

"Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz çorba için metrelerce kuyruk oluştu. Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi.

"EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR DERKEN BUNU KASTEDİYORDUK"

Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk.

AKP iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AKP iktidarının ayıbıdır. Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz."