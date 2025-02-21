Soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmayalım! Sokak hayvanları için yapabileceğiniz 5 iyilik

Kış mevsiminin sonuna doğru yaklaşırken yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisi altına aldı. Her kış olduğu gibi bu kışın da sokak hayvanları için zorlu günler başladı. Kış aylarında kedilerin 6 saat, köpeklerin ise 17 saat ve daha fazla aç kalması oldukça tehlikeli. Bu saatlerin aşılması durumunda bu hayvanlar yaşamını yitiriyor. Sokakta yaşayan minik dostlarımız için yılın dört mevsimi olmak üzere özellikle kış aylarında yapacağınız bir iyilik onların yaşamı için büyük bir dokunuş anlamına geliyor.

KIŞ AYLARINDA SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILABİLECEK 5 İYİLİK!

1. DÜZENLİ MAMA BIRAKIN VE BESLENME NOKTALARI OLUŞTURUN

Kış aylarında soğuk hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulması oldukça zorlaşır. Özellikle kar yağdığında ve toprak donduğunda yiyecek arayışı onlar için daha da yorucu ve tehlikeli hale gelir. Bu nedenle, yaşadığımız bölgede belirli noktalara düzenli olarak mama ve su bırakmak büyük önem taşır.

KURU MAMA İDEAL BESİN KAYNAĞI

Kuru mama, bozulma riski düşük olduğu için ideal bir besin kaynağıdır. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, su kaplarını sık sık kontrol etmek ve donmalarını engellemek için içine birkaç damla zeytinyağı eklemek faydalı olabilir.

Eğer imkanınız varsa, hayvanlar için beslenme noktaları oluşturabilir, kapalı kutular ya da strafor kaplar içinde mama ve su koyarak onları kışın en zorlu günlerinde besleyebilirsiniz.

2. BARINABİLECEK GÜVENLİ ALANLAR OLUŞTURUN

Soğuk hava, özellikle kediler ve küçük köpekler için büyük bir tehdit oluşturur. Yağışlı ve rüzgârlı havalarda, ıslanan tüyleri kuruyamaz ve vücut sıcaklıklarını koruyamazlar. Bu yüzden sokak hayvanları için basit ama etkili barınaklar yapabiliriz. Büyük karton kutuların içini battaniye, saman veya yumuşak kumaşlarla doldurarak sıcak bir yuva oluşturabiliriz.

Kutu veya plastik saklama kaplarının giriş kısımlarını rüzgâr almayacak şekilde tasarlamak, barınağın daha korunaklı olmasını sağlar. Ayrıca, apartmanların bodrum katları, açık garajlar veya kapalı alanlar gibi yerler de soğuktan korunmaları için uygun olabilir. Komşularınızla iş birliği yaparak bu alanların kış boyunca açık tutulmasını sağlayabilirsiniz.

3. HASTA HAYVANLARA YARDIMCI OLUN

Kış aylarında sokak hayvanları soğuk havaya bağlı olarak hastalıklara daha yatkın hale gelir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları, donma vakaları ve beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar yaygın görülür. Sokakta hasta veya yaralı bir hayvan gördüğümüzde onu görmezden gelmek yerine en yakın veterinere götürebilirsiniz.

Eğer veteriner masraflarını karşılamakta zorlanıyorsanız hayvan sever gruplardan, sosyal medya platformlarından veya belediyelerin veterinerlik hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca, düzenli olarak hayvan barınaklarını ziyaret edip gönüllü olarak çalışarak veya ihtiyaç listelerindeki malzemeleri temin ederek oradaki hasta ve bakıma muhtaç hayvanlara da yardım edebilirsiniz.

4. ARAÇ KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUN VE KAPUTU KONTROL EDİN

Kış aylarında sokak kedileri, sıcak yerler arayarak araç motorlarına, tekerlek altlarına veya egzoz borularının yakınına sığınabilirler. Sabahları aracımızı çalıştırmadan önce kaputa birkaç kez vurarak veya kornaya basarak orada saklanan bir kedi olup olmadığını kontrol etmek onların hayatını kurtarabilir.

Özellikle don olaylarının yaşandığı gecelerde, kediler sıcak kalabilmek için araç motorlarına girmeye çalışabilirler ve fark edilmezlerse ciddi yaralanmalarla veya ölümle karşılaşabilirler. Sadece kendi aracınızı değil, apartmanınızın önünde park halinde olan diğer araçları da kontrol edebilirsiniz.

5. FARKINDALIK YARATIN

Sokak hayvanları için bireysel olarak yapabileceklerimiz önemli olsa da, bu bilinci yaygınlaştırmak ve çevrenizdeki insanları da teşvik etmek daha büyük bir etki yaratır. Kendi sosyal medya hesaplarınızda kış aylarında sokak hayvanlarına yardım etmenin önemini anlatan paylaşımlar yapabilir, çevrenizdeki insanlara mama bırakmaları, barınak yapmaları veya su kaplarını kontrol etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulunabilirsiniz.

Apartmanımızın girişine "Lütfen kaputunuzu kontrol edin" veya "Sokak hayvanları için mama ve su bırakabilirsiniz" gibi küçük bilgilendirme notları asarak bile farkındalık oluşturabiliriz. Belediyeler veya hayvansever derneklerle iş birliği yaparak gönüllü çalışmalar düzenleyebiliriz.