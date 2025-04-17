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Şok uygulamalarda aranan 16 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 7 bin 753 kişi ve 2 bin 840 araç sorgulanırken, aranan 16 kişi yakalandı.

Şok uygulamalarda aranan 16 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince şok uygulama yapıldı. Toplam 55 ekip ve 160 personelle gerçekleştirilen 46 şok uygulamada; 7 bin 753 şahıs ve 2 bin 840 oto sorgusu yapıldı, 220 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 16 aranan şahıs yakalandı, 17 şahıs hakkında toplam 38,41 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ayrıca ekiplerce; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet Hacizli/Yakalamalı oto ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri emniyet müdürlüğü
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