Adres bilgilerinin temel bileşenleri arasında il, ilçe, mahalle, sokak, apartman, kapı numarası, sokak numarası gibi ayrıntılar yer almaktadır. Çoğu zaman çok önem verilmese ya da gözden kaçsa da sokak isimleri ve numaraları adres bulmak için son derece önemlidir. Bir yerleşim alanında sokak numaraları ve sokak isimleri alandaki binaların, evlerin ya da iş yerlerinin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamaktadır. İlgili idari kurumlar ya da belediyeler tarafından sokaklara devlet yetkisi ile isimler ve numaralar verilmesi de bu yüzdendir.

Türkiye’de sokak numaralandırma ve sokaklara isim verme sistemleri cadde ve mahalle düzeylerinde organize edilmektedir. Sokak numaraları bir adresteki binaların diğer binalardan ayrılabilmesini sağlama amacı taşıyan tanımlayıcı numaralardır. Sokak isimleri de aynı işlevi görmektedir ve çoğu zaman tarihi bir nedeni de bulunmaktadır.

Genel olarak Türkiye’de sokak numaraları ve isimleri binaların dış cephelerinde giriş kapılarının hemen yakınında ya da biraz üzerinde yer almaktadır. İkamet edilen ya da ulaşılmak istenen bir binanın sokak numarasını öğrenmek için e-Devlet üzerinden bilgi alabilmek mümkündür. Bunun dışında sokak numarasını öğrenmek için binanın dış cephesine bakmak da yeterli olabilir.

Sokak isimleri ve numaraları neye göre verilir?

Dünya genelinde sokaklara isim ve numara verilmesi çok eskiden kalma bir durumdur. Türkiye’de sokaklara isim ve numara verilmesi devletin belirlediği ve kontrol ettiği mevzuatlara göre yapılmaktadır. Mevcut hükümlere göre şehirlerdeki sokak, yol, cadde, meydan, bulvar isimleri Büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenir. Bu konuda meclis kararı almaya gerek olmadığına dair bir mevzuat bulunmaktadır.

Türkiye’de sokak numaralandırma sistemi genel olarak tek ve çift numara olarak sıralanır. Karşılıklı olarak inşa edilmiş olan binalar da bu sisteme göre numaralandırılmaktadır. Eğer bir sokak ismi yoksa ve verilmek isteniyorsa ya da mevcut sokak ismi değiştirilmek isteniyorsa ilgili belediyeye başvuruda bulunmak gerekir. Büyükşehir belediyesi bu kararı değerlendirir ve eğer uygun görülürse sokak ismi ve numarası verilir.

Genel olarak sokak isimleri o şehir ya da o semt ile ilgili tarihi bilgiler, önemli kişiler ya da olaylardan ilham alınarak verilir. Bir kahraman, tarihi bir kişi, vatanı uğruna canını vermiş bir asker, şehit ya da o şehri o semti o mahalleyi ilgilendiren toplumsal durumlar o sokağın ismi seçilirken değerlendirilir. Her sokağın tek bir numarası olur ve bir numara başka bir sokağa verilemez. Aynı kural sokak isimleri için de geçerli kabul edilmektedir.