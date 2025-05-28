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Sokak kedisini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheliye gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokak kedisini pompalı tüfekle vurarak öldüren N.T. (69), gözaltına alındı.

Sokak kedisini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheliye gözaltı

Manisa'daki olay, dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, N.T.'nin evinin önüne geldi. N.T., kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. N.T., '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alınırken, çevredekiler kedinin uzun süredir mahallede beslendiğini söyleyerek tepki gösterdi. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan N.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

(DHA)

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kedi
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